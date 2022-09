Persico wint in Ceratizit Challenge, Kiesenhofer strandt in slotkilometer na solo van 158 kilometer

Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) heeft de vierde etappe in de Ceratizit Challenge by La Vuelta gewonnen. De Italiaanse hield nipt Demi Vollering (SD Worx) af. Maar de etappe werd vooral gekleurd door de lange solo van Anna Kiesenhofer.

Anna Kiesenhofer (Soltec) had er nog eens zin in. De Oostenrijkse zette zich schrap bij kilometerpaal één (van de 160) en trok er in haar eentje op uit. In het vrouwenpeloton zouden ze sinds de Olympische wegrit moeten weten dat Kiesenhofer ‘geen gewone’ is en je haar maar beter niet te veel ruimte geeft.

Maar Kiesenhofer kreeg de ruimte wél. In geen tijd reed ze vijf minuten bij elkaar en met nog zestig kilometer te gaan had Kiesenhofer zelfs een voorgift van tien minuten te pakken. In het peloton hield Movistar de controle, maar écht hard achtervolgen deed het niet.

Kiesenhofer stort alsnog in

In de tweede wedstrijdhelft kwam er (logischerwijs) sleet op de tred van Kiesenhofer. De finale was bovendien een pak heuvelachtiger dan het middenrif van de rit en dat deed pijn bij de Oostenrijkse. Bergop lag haar snelheid soms niet eens boven de tien kilometer per uur. Zo slonk haar voorsprong van vijf minuten op dertig kilometer van de streep snel.

In het peloton gooide Lucinda Brand (Trek-Segafredo) de knuppel in het hoenderhok. En op de gravelstroken in de laatste tien kilometer probeerde ook Brodie Chapman (FDJ-SUEZ-Futuroscope) er even van weg te knallen. Maar onder impuls van SD Worx en Movistar kwam alles weer samen. Kiesenhofer strandde net voor de vod van de laatste kilometer.

Leider Annemiek Van Vleuten (Movistar) trok de sprint van ver op gang, maar Silvia Persico had de betere timing. In een chaotische sprint hield ze nipt de snel opkomende Demi Vollering af. Voor Persico is het haar derde seizoenszege.