Pechvogel Silvan Dillier alweer in de lappenmand

Silvan Dillier was nog maar net terug in koers na een sleutelbeenbreuk, maar nu is de Zwitserse renner van Alpecin-Fenix alweer geblesseerd.

Dillier kwam in de Ronde van Vlaanderen ten val. Daarbij verboog een plaat in zijn linkerschouder, die na een eerdere breuk daar was ingebracht. Na onderzoek in het ziekenhuis werd besloten dat een operatie niet nodig is.

Ook liep de 30-jarige Zwitser een wond in zijn gezicht op, die moest worden gehecht. “Silvan moet de komende week rusten, waarna hij rustig zijn training weer kan oppakken. Na veertien dagen zou hij zijn normale trainingsritjes weer moeten kunnen doen.”