Pechvogel Gianni Moscon hoopt op rentree in O Gran Camiño

Het zit Gianni Moscon de laatste tijd niet mee. De Italiaan kende vorig jaar al de nodige fysieke problemen, maar begon met frisse moed aan het nieuwe seizoen. In de Tour Down Under brak Moscon bij een val echter zijn sleutelbeen. De renner van Astana Qazaqstan is inmiddels geopereerd en hoopt over een maand zijn rentree te maken in het peloton.

Moscon kwam een kleine week geleden ten val in de derde etappe van de Tour Down Under. De veelzijdige Italiaan kwam, buiten beeld, ten val samen met zijn ploeggenoot Leonardo Basso. Dat gebeurde op zo’n 36 kilometer voor de finish. Basso stapte weer op de fiets, maar Moscon greep gelijk naar zijn schouder. Hij zou de finish in Campbelltown niet halen.

Terugkeer in O Gran Camiño?

Al snel werd duidelijk dat Moscon last had van een gebroken sleutelbeen. Inmiddels is hij geopereerd aan zijn breuk en heeft hij Australië mogen verlaten. De 28-jarige renner kijkt nu weer vooruit en hoopt zich op tijd te kunnen klaarstomen voor de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño, die van 23 tot en met 26 februari op het programma staat. Dat heeft hij laten weten aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Moscon hoopt zich dit jaar sportief weer te onderscheiden. 2022 was voor de Italiaan namelijk een jaar om zeer snel te vergeten. De coureur kwakkelde de voorbije maanden met zijn gezondheid en wist door bronchitis, de naweeën van een coronabesmetting en een bacteriële infectie nooit zijn gebruikelijke niveau te halen.