Pechvogel David Gaudu was uiteindelijk bevangen door de warmte donderdag 30 juli 2020 om 18:28

David Gaudu moest vandaag op de Picón Blanco meerdere minuten toegeven op winnaar Remco Evenepoel. De kopman van Groupama-FDJ moest van fiets wisselen op het moment dat de koers uiteengeslagen werd in waaiers en was op de slotklim bevangen door de warmte.

“Ik voelde me goed”, zei Gaudu na de derde etappe van de Ronde van Burgos. “Maar onderweg kwam ik in een waaier terecht en raakte toen een wiel, waarna het mijne brak. Ik moest wachten op hulp, maar we waren volgwagen 18. Jacop en Miles wachtten op me en brachten me steeds een groep verder.”

“Uiteindelijk deed de ploeg een geweldige inspanning om terug te komen in het peloton. Zonder mijn ploeggenoten zou ik daar niet zijn geweest aan de voet van de slotklim.” Op de Picón Blanco werd de Franse klassementsrenner bevangen door de warmte. “Ik voel me schuldig voor mijn ploegmaats omdat ze zo hard hebben gewerkt.”

Gaudu kwam op de 38e positie, op 5:43 van winnaar Evenepoel, over de finish.

Résumé de la journée 😬😔 https://t.co/e3nNmAWC7K — David Gaudu (@DavidGaudu) July 30, 2020