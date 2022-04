Patrick Bevin na zege in Romandië: “Een WorldTour-zege, geweldig!”

Patrick Bevin heeft de derde etappe in lijn van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech klopte Ethan Hayter, die op zoek ging naar zijn derde overwinning in de Zwitserse rittenkoers, in de sprint. “Ik wist waar ik wou zitten in de laatste bocht.”

“Ik keek al de hele week uit naar deze etappe, ik wist dat het een lastige finale was waarin het voortdurend op en af ging”, aldus de winnaar van de derde etappe in het flashinterview. “Ik had vandaag de benen om erbij te zitten. Het team zorgde er ook voor dat ik op de lastige stukken op de laatste helling in een goede positie kon zitten. Ik wist dat als ik daar zou kunnen overleven, dat ik mee zou sprinten voor de zege.”

In die sprint om de zege bleek Bevin de snelste te zijn, al zat hij vooral ook slim gepositioneerd. “Ik wist op voorhand dat ik als derde door de laatste bocht wou komen. Het gaat bij zo’n lastige sprintaankomsten vaak niet helemaal goed, maar vandaag was dat wél zo.”

Bevin won eerder deze maand de Ronde van Turkije, een 2.Pro-koers. “Het was fijn om daar te winnen, maar het is geen Romandië. Dit is een WorldTour-overwinning, dit is geweldig. Ik versla hier bovendien Ethan, die echt in topvorm is. Het is dus zeker en vast een grote overwinning.”