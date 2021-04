Patrick Bevin gaat niet meer van start in Ronde van Romandië

Patrick Bevin kwam gisteren nog als tweede over de streep in de tweede etappe van de Ronde van Romandië, maar de Nieuw-Zeelander is vandaag niet meer van start gegaan in rit drie rondom Estavayer. Het is momenteel nog gissen waarom Bevin heeft opgegeven.

Bevin (30) was de afgelopen dagen juist uitstekend op dreef. Na een derde plaats in de eerste rit-in-lijn moest hij gisteren in de tweede etappe naar Saint-Imier genoegen nemen met een tweede plek achter Sonny Colbrelli. “Dat is wel jammer, maar ik blijf het proberen de komende dagen!”, klonk het gisteren nog na afloop.

De renner van Israel Start-Up Nation is overigens niet de enige renner die heeft opgegeven in de Ronde van Romandië. Ook Dylan Sunderland (Qhubeka ASSOS) en Romain Seigle van Groupama-FDJ zijn vandaag niet vertrokken voor de derde etappe van de Zwitserse rittenkoers.