Pascal Eenkhoorn ingelopen in de Giro-slotkilometer: “Het scheelde echt niet veel”

Voor Pascal Eenkhoorn had het een geweldige etappe kunnen worden, maar zijn vierkoppige vluchtersgroep werd op 650 meter van de finish ingelopen. “Ik dacht continu dat we het gingen redden”, aldus Eenkhoorn tegenover Eurosport.

Eenkhoorn en zijn vluchtmakkers vertrokken al na tien kilometer koers. “Het was een korte etappe, dus toen we vooruit kwamen, zei ik gelijk: het enige wat we kunnen doen, is vol op de lange klim rijden. Ik wist dat de sprintersploegen het daar rustiger aan zouden doen, zodat hun snelle mannen de klim zouden overleven. Dus daar konden we wat tijd pakken.”

“Daarna was het lang naar beneden, met wind in de rug. We zijn daar vol blijven rijden, en hebben lange tijd weinig tijd verloren. Het was wel heel lang dat we full gas moesten gaan. Dat maakt het heel jammer dat het in de laatste kilometer nog misloopt. Het scheelde echt niet veel.”

De samenwerking was in de laatste kilometer ook niet ideaal, nochtans kent Eenkhoorn Julius van den Berg – die ook mee was – goed. “Julius is een vriend van mij, hij was een van de grote motoren op het vlakke. De finale was lastig, omdat het een beetje opliep. Daar begon het spelletje een beetje, terwijl ik dat zelf nog wat had willen uitstellen. Ik wilde de sprintersploegen al wat vroeger kraken, zodat we alle tijd zouden hebben om te pokeren in de slotkilometer.”