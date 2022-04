Pascal Ackermann mist Eschborn-Frankfurt door gebroken stuitbeen

Pascal Ackermann moet zondag Eschborn-Frankfurt noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de sprinter van UAE Emirates aan een eerdere valpartij een gebroken stuitbeen heeft overgehouden.

Ackermann zou aanvankelijk opgaan voor zijn zevende deelname aan Eschborn-Frankfurt. In 2019 wist de Duitse spurtbom die koers al een keer te winnen. Hij beschikte dat seizoen over het beste eindschot en klopte John Degenkolb en Alexander Kristoff. Vorig seizoen kwam hij als vijfde over de streep in de klassieker die voorheen onder de historische naam Rund um den Henninger Turm op de kalender stond.

Dit seizoen won Ackermann de Bredene Koksijde Classic en verzamelde hij top 10-klasseringen in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Trofeo Alcúdia en Nokere Koerse. Eind vorige maand haalde hij de finish niet in Gent-Wevelgem en afgelopen weken staakte hij vroeg de strijd in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Door de blessure die nu aan het licht is gekomen, moet de 28-jarige renner nu eerst herstellen en staat hij even aan de kant.