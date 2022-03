Pascal Ackermann: “Mijn niveau is hoger dan de afgelopen jaren”

Pascal Ackermann was in de afgelopen anderhalf jaar niet meer het zegekanon van weleer, maar lijkt er nu toch weer doorheen te komen. De Duitser boekte in de Bredene Koksijde Classic zijn eerste seizoenszege en aast op meer. “Het is tijd om dit team iets terug te geven”, spreekt hij na afloop.

Dat het er eerder dit seizoen nog niet echt uitkwam wijt Ackermann aan een gebrek aan geluk. “Ik voel dat mijn vorm namelijk goed is”, gaat de winnaar verder. “Ik denk dat ik steeds net iets te lang wachtte ook met aangaan. Nu doe ik het zoals in mijn vroegere jaren en dat werkt. Hopelijk is dit het begin van veel moois.”

“Mijn niveau is zelfs hoger dan de afgelopen jaren”, durft Ackermann te beweren. “Dus kijk ik uit naar de komende races. Ik ga voor het eerst de klassiekers doen, dus hopelijk kan ik iets uitrichten. Ik ben trots op dit team.” De komende weken staat Ackermann onder meer aan de start van Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.