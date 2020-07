Pascal Ackermann maakt favorietenstatus waar in Sibiu Tour zaterdag 25 juli 2020 om 17:07

De tweede etappe van de Sibiu Tour (2.1) is gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitser van BORA-hansgrohe was de grote favoriet om de etappe te winnen en stelde ook niet teleur in de eindsprint. Zijn ploeggenoot Patrick Konrad blijft ook na vandaag leider.

BORA-hansgrohe greep gisteren in de bergetappe naar Bâlea Lac de macht in de Sibiu Cycling Tour. Gregor Mühlberger kwam als eerste over de finish, Patrick Konrad veroverde de leiderstrui. Vandaag kregen de renners een minder lastige etappe voorgeschoteld richting de Bulevardul Victoriei in Sibiu. De coureurs moesten vier hellingen overwinnen, de laatste klim (1,8 km aan 5,5%) lag op 25 kilometer van de streep.

Weulink sluipt mee in de vroege vlucht

De mannen van BORA-hansgrohe reden de hele dag achter vijf vroege vluchters aan. Yegor Dementyev, Emil Dima, Meindert Weulink, Paweł Bernas en Tomasz Budzinski wisten in zeer regenachtige omstandigheden een maximale voorsprong bij elkaar te fietsen van meer dan vijf minuten. Bernas was als leider in het sprintklassement vooral mee om punten te sprokkelen voor zijn blauwe trui.

De Pool slaagde er bij enkele tussensprints in om als eerste door te komen en liet zich vervolgens gewillig uitzakken naar het peloton. Weulink, Dementyev, Dima en Budzinski reden wel vol door, maar de sprintersploegen wisten nog een tandje bij te steken. In het peloton kregen de knechten van BORA-hansgrohe steun van de mannen van Israel Start-Up Nation (voor sprinter Rudy Barbier) en Bike Aid.

Vluchters worden op tijd ingerekend, peloton breekt in stukken

Het verschil liep met nog zeventig kilometer te gaan terug tot drie minuten. Het peloton moest nog even halt houden toen bij een spoorwegovergang de slagbomen dichtgingen, terwijl leider Konrad langs de kant van de weg stond met een mechanisch defect. De Oostenrijkse klimmer wist zonder problemen weer aan te sluiten bij het peloton, dat de vluchters inmiddels in het vizier had.

De vlucht van Dementyev was al voorbij voor het opdraaien van de laatste beklimming, terwijl het avontuur van Weulink, Budzinski en Dima eindigde op de flanken van de Cǎlugǎrul. Vlak voor de top ging Mühlberger nog eens op de pedalen staan om wat bergpunten mee te graaien. De ritwinnaar op Bâlea Lac bleef ook in de afdaling flink doortrappen, waardoor het peloton op een lint werd getrokken en zelfs scheurde.

Topfavoriet Ackermann is veruit de snelste

Dit was het sein voor BORA-hansgrohe om het tempo nog eens te verhogen, zeker omdat dagfavoriet Ackermann, Mühlberger en leider Konrad mee waren. Van een compact peloton was inmiddels geen sprake meer, vele achtergebleven groepjes probeerden tevergeefs weer aan te sluiten. Een eerste groep van zo’n veertig renners begon aan de laatste kilometer in Sibiu.

Matteo Busato probeerde de snelle mannen nog te verrassen met een alles-of-niets aanval, maar de Italiaan van Vini Zabù-KTM had niet genoeg in de tank en werd weer ingelopen. Topfavoriet Ackermann wist zich goed te handhaven in de hectische laatste kilometer, ging de sprint van ver aan en bleek veruit de snelste in dit veld. Rudy Barbier moest genoegen nemen met de tweede plaats, Riccardo Stacchiotti werd derde.