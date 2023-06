Parkhotel Valkenburg wordt vanaf volgend jaar VolkerWessels

Parkhotel Valkenburg gaat verdwijnen uit het vrouwenwielrennen. De komende dries eizoenen zal VolkerWessels namelijk de hoofdsponsor worden van het team. “We zijn zeer verheugd dat we deze fantastische vrouwenploeg aan onze gelederen mogen toevoegen”, aldus Alfred Vos, CEO van VolkerWessels.

Raymond Rol, ploegleider bij Parkhotel Valkenburg, was ook zeer blij met de nieuwe deal. “Met VolkerWessels hebben we een fantastische partner gevonden waarmee we niet alleen het voortbestaan van de ploeg kunnen garanderen maar ook verder kunnen gaan bouwen aan de doorontwikkeling van de ploeg.”

“We hebben de afgelopen periode hele prettige gesprekken gevoerd met VolkerWessels en zijn erg enthousiast geraakt over de wijze waarop het bedrijf kijkt naar de toekomst van het (vrouwen)wielrennen en de visie die men heeft op het gebied van talentontwikkeling. Dit voelt als een hele goede match en ik kijk dan ook uit naar dit prachtige project”, aldus Rol in het persbericht.

Per 1 januari wordt Volker-Wessels de nieuwe naamgever van Team Parkhotel Valkenburg , in principe voor 3 jaar maar intentie is lange termijn.

Daarmee komt einde aan meer dan 14 jaar Parkhotel in het peloton #cycling @PushingDreamsNL @VolkerWessels pic.twitter.com/S13rz4xYoB — Sander Kleikers (@SanderKleikers) June 23, 2023