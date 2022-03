Parijs-Roubaix verandert weinig aan het parcours: 54,8 kilometer kasseien

Het parcours van Parijs-Roubaix 2022 is nagenoeg identiek aan dat van vorig jaar, toen Sonny Colbrelli een loodzware najaarseditie won. Organisator ASO heeft bekendgemaakt dat het bij de mannen vasthoudt aan het 257 kilometer lange parcours met bijna 55 kilometer aan kasseien.

In totaal gaat het in de mannenwedstrijd om dertig onverharde sectoren, die bij elkaar goed zijn voor 54,8 kilometer aan kasseien. Dat is 300 meter meer dan in oktober; de wijziging is aangebracht in buurt van Cambrésis, vroeg in de race. De start van de ‘Hel van het Noorden’ is zoals de laatste jaren in Compiègne en de finish ligt traditiegetrouw op de wielerbaan van Roubaix.

De 119e editie van Parijs-Roubaix wordt dit seizoen niet verreden in het weekend na de Ronde van Vlaanderen. Vanwege de Franse presidentsverkiezingen op 10 april heeft de Franse monumentale klassieker van datum geruild met de Amstel Gold Race. De Nederlandse heuvelkoers is daarom eenmalig op zondag 10 april, Parijs-Roubaix is gepland op zondag 17 april.

Ook benadrukt de organisatie nog maar eens dat later dit jaar ook de Tour de France over de kasseien in Noord-Frankrijk trekt. In totaal zijn tijdens de vijfde etappe van de Tour elf kasseistroken opgenomen, goed voor 19,4 kilometer aan kasseien. Drie van die kasseienstroken zijn ook opgenomen in Parijs-Roubaix 2022: Hornaing à Wandignies (sector 17), Warlaing à Brillon (sector 16) en Tilloy à Sars-et-Rosières (sector 15).

Parijs-Roubaix voor vrouwen

Ook het parcours voor Parijs-Roubaix voor vrouwen is bekendgemaakt door de ASO. De kasseienklassieker start in Denain en is 124,7 kilometer lang. Daarmee is de koers acht kilometer langer dan in oktober, toen Lizzie Deignan de allereerste editie won in de Vélodrome van Roubaix. Onderweg liggen zeventien kasseienstroken, goed voor een totaal van 29,2 kilometer aan kasseien.

Parijs-Roubaix voor vrouwen wordt verreden op zaterdag 16 april, een dag voor de mannenwedstrijd.

Alle kasseistroken van Parijs-Roubaix 2022

30. Troisvilles à Inchy (nog 161,4 km) 2.200m – ***

29. Viesly à Quiévy (nog 154,9 km) 1.800m – ***

28. Quiévy à Saint-Python (nog 152,3 km) 3.700m – ****

27. Saint-Python (nog 147,6 km) 1.500m – **

26. Haussy à Saint-Martin-sur-Écaillon (nog 141,1 km) 800m – **

25. Saint-Martin-sur-Écaillon à Vertain (nog 136,8 km) 2.300m – ***

24. Capelle à Ruesnes (nog 130,4 km) 1.700m – ***

23. Artres à Quérénaing (nog 121,4 km) 1.300m – **

22. Quérénaing à Maing (nog 119,6 km) 2.500m – ***

21. Maing à Monchaux-sur-Écaillon (nog 116,5 km) 1.600m – ***

20. Haveluy à Wallers (nog 103,5 km) 2.500m – ****

19. Trouée d’Arenberg (nog 95,3 km) 2.300m – *****

18. Wallers à Hélesmes (nog 89,3 km) 1.600m – ***

17. Hornaing à Wandignies (nog 82,5 km) 3.700m – ****

16. Warlaing à Brillon (nog 75 km) 2.400m – ***

15. Tilloy à Sars-et-Rosières (nog 71,5 km) 2.400m – ****

14. Beuvry à Orchies (nog 65,2 km) 1.400m – ***

13. Orchies (nog 60,2 km) 1.700m – ***

12. Auchy à Bersée (nog 54,1 km) 2.700m – ****

11. Mons-en-Pévèle (nog 48,6 km) 3.000m – *****

10. Mérignies à Avelin (nog 42,6 km) 700m – **

9. Pont-Thibault à Ennevelin (nog 39,2 km) 1.400m – ***

8. Templeuve (L’Épinette) (nog 33,8 km) 200m – *

8. Templeuve (Moulin-de-Vertain) (nog 33,3 km) 500m – **

7. Cysoing à Bourghelles (nog 26,9 km) 1.300m – ***

6. Bourghelles à Wannehain (nog 24,4 km) 1.100m – ***

5. Camphin-en-Pévèle (nog 19,9 km) 1.800m – ****

4. Carrefour de l’Arbre (nog 17,2 km) 2.100m – *****

3. Gruson (nog 14,9 km) 1.100m – **

2. Willems à Hem (nog 8,2 km) 1.400m – ***

1. Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (nog 1,4 km) 300m – *