Parijs-Roubaix presenteert (quasi onveranderd) parcours: 54,5 kilometer kasseien

Het parcours van Parijs-Roubaix ondergaat in 2023 nauwelijks veranderingen. Op 9 april staat er bij de mannen weer 54,5 kilometer kasseien op het programma, de vrouwen moeten een dag eerder 29,2 kilometer aan kasseistroken overwinnen.

De start in Compiègne is intussen een traditie, waar de renners op gang worden geschoten voor 256,6 kilometer. Daarna volgt een relatief gemakkelijke eerste honderd kilometer, met een eerste kasseistrook in Inchy. Daar wacht de eerste van in totaal 29 kasseistroken, dat is er eentje minder dan vorig jaar.

Nieuw is kasseistrook 21 in Haspres. Daarentegen gaan de kasseistroken in Saint-Martin-sur-Ecaillon à Haussy en die in Saulzoir à Verchain-Maugré op de schop. Deze wijzigingen doen zich voor na zo’n 120 kilometer koers, dus met nog zo’n 135 kilometer te rijden. De gehele finale richting de piste in Roubaix is onveranderd.

Ook de vrouweneditie staat dit jaar weer op de planning, en daarin zien we dezelfde 17 kasseistroken terugkeren als vorig jaar. Start en aankomst blijven in respectievelijk Denain en Roubaix, met daartussen 145,4 lastige kilometers.

🚩 Denain – Roubaix 🏁

📏 145,4 km

17 cobbled sectors (29.2 km) / 17 secteurs pavés (29,2 km) 😈 Here is the route of #ParisRoubaixFemmes avec @GoZwift 2023. See you on Saturday April 8. 😈 Voici le parcours de #ParisRoubaixFemmes avec Zwift 2023. Rendez-vous samedi 8 avril. pic.twitter.com/UekGZl0Obo — Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (@RoubaixFemmes) February 17, 2023

😈 256,6 km featuring 54,5 km of cobbles. Here is the route of #ParisRoubaix 2023. See you in Hell on Sunday April 9.! 😈 256,6 km dont 54,5 de pavés. Voici le parcours de #ParisRoubaix 2023 ! Rendez-vous dans l'Enfer du Nord, le Dimanche 9 Avril ! pic.twitter.com/id8EMBSBUx — Paris-Roubaix (@parisroubaix) February 17, 2023