Parcours Ronde van Romandië kent weinig verrassingen

De Ronde van Romandië heeft het etappeschema voor de eerstvolgende editie (27 april-2 mei) uit de doeken gedaan. De organisatie van de meerdaagse wielerkoers heeft besloten om het parcours van de afgelaste editie in 2020 in grote lijnen over te nemen.

Eind 2019 kwam de organisatie al met een rittenschema voor de 75e editie van de Ronde van Romandië, maar de rittenkoers werd vorig jaar afgelast in verband met de wereldwijde coronacrisis. Dit jaar hoopt men de wedstrijd wel gewoon te organiseren, zij het onder strikte ‘coronavoorwaarden’.

De deelnemers beginnen op dinsdag 27 april met een korte proloog van vier kilometer door de straten van Oron. Op dag twee staat er een etappe van Aigle naar Martigny op het programma, gevolgd door een rit met aankomst in Saint-Imier. De koninginnenrit is gepland tijdens de voorlaatste etappe, als de renners de bergrit afwerken naar Thyon 2000.

De ronde kent zijn apotheose in de straten van Fribourg, waar een individuele tijdrit van 16 kilometer is uitgetekend. In 2019 werd de voorlopig laatste editie van de Ronde van Romandië georganiseerd. De eindzege ging naar Primož Roglič, voor Rui Costa en Geraint Thomas. Roglič won in 2018 ook al de Zwitserse rittenkoers.

Parcours Ronde van Romandië 2021

27-04 – Proloog: Oron – Oron (4 km)

28-04 – Etappe 1: Aigle – Martigny (168 km)

29-04 – Etappe 2: La Neuveville – Saint-Imier (164 km)

30-05 – Etappe 3: Estavayer – Estavayer (172 km)

01-05 – Etappe 4: Sion – Thyon 2000 (162 km)

02-05 – Etappe 5: Fribourg – Fribourg (16 km, ITT)