Oud-winnaar Zdenek Stybar zit met twijfels voor Strade Bianche

De Australische formatie Jayco AlUla kan zaterdag in Strade Bianche rekenen op Zdeněk Štybar, maar de oud-winnaar zal wel met de nodige twijfels afreizen naar Toscane. De 37-jarige Tsjech is pas net hersteld van ziekte.

Štybar wist zo niet zijn gebruikelijke niveau te halen in het Vlaamse Openingsweekend. In Omloop Het Nieuwsblad moest hij vroegtijdig opgeven en in Kuurne-Brussel-Kuurne kwam hij pas als 85ste over de streep. De ervaren klassiekerspecialist hoopt zaterdag beter voor de dag te komen in Strade Bianche. “Dat is voor mij een speciale wedstrijd, deels door het Toscaanse landschap”, valt er te lezen in een persbericht.

“Bij de eerste verkenning werd ik al verliefd op deze koers. Ik weet door ziekte niet precies hoe het met de conditie is gesteld, maar zal er alles proberen uit te halen. Ik ben alleen nog herstellende van een korte trainingsstop, doordat ik een paar dagen ziek ben geweest.”

Met Alessandro De Marchi, Italiaans kampioen Filippo Zana en Christopher Juul-Jensen heeft Jayco AlUla nog een paar sterke renners geselecteerd. Ook Nederlander Jan Maas is van de partij. “Het is mooi dat we met twee Italiaanse renners – waaronder nationaal kampioen Zana – het Italiaanse jaar aan kunnen vatten. We zullen agressief koersen, maar moeten tegelijkertijd waakzaam zijn voor de beslissende momenten”, aldus ploegleider Matthew Hayman.

Lees meer: Voorbeschouwing: Strade Bianche 2023 – Met Mathieu, maar zonder Wout en Tadej