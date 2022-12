Oud-wielrenner Walter Bénéteau (50) overleden

De Franse wielerwereld is in rouw door het plotselinge overlijden van Walter Bénéteau. De vijftigjarige oud-profwielrenner werd dood aangetroffen in een hotelkamer op Bali, Indonesië. Dat meldden verschillende Franse media. De omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk.

Bénéteau was tussen 2000 en 2006 prof bij Bonjour (2000-2002) en opvolgers Brioches La Boulangère (2003-2004) en Bouygues Telecom (2005-2006). Hij wist in zijn vrij korte profcarrière twee wedstrijden te winnen. In 2000 en 2003 was hij de beste in de Franse eendagskoers Boucles de l’Aulne.

De Fransman stond in die jaren ook liefst zeven keer aan de start van de Tour de France: Bénéteau wist ook telkens eindbestemming Parijs te halen. Verder reed hij ook één keer de Giro d’Italia (in 2005) en Vuelta a España (2006).

Na zijn profcarrière vervulde hij diverse pr-functies voor wielerploegen TotalEnergies en B&B Hotels.