Oud-wielrenner Ryszard Szurkowski (75) overleden

Voormalig wielrenner Ryszard Szurkowski is overleden. De Pool werd 75 jaar oud. Szurkowski wordt door zijn landgenoot Michal Kwiatkowski een legende genoemd. “Hij was de beste Poolse wielrenner aller tijden”, aldus Kwiatkowski.

Szurkowski maakte naam door onder meer vier keer de Vredeskoers voor amateurs te winnen. Die wedstrijd was ten tijde van de Koude Oorlog de tegenhanger van de Tour de France. Szurkowski was in 1970, 1971, 1973, 1975 de beste en won bovendien dertien etappes. Ook behaalde hij twee olympische medailles, in 1972 en 1976, en werd hij wereldkampioen bij de amateurs in 1973.

Ondanks zijn status als amateurwielrenner behaalde Szurkowski ook in Frankrijk successen. Hij won de Tour du Limousin 1974, zegevierde in een etappe van het Circuit Cycliste Sarthe en eindigde twee keer als tweede in een rit van Parijs-Nice. Na zijn carrière was hij ook nog enkele jaren bondscoach van de Poolse wegploeg en president van de Poolse wielerbond.

Szurkowski overleed in een ziekenhuis in Radom, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Warschau.

Legend. The best Polish rider of all times. Ryszard Szurkowski 1946-2021. RIP pic.twitter.com/UirAxsxLl4 — Michał Kwiatkowski (@kwiato) February 1, 2021