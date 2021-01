Oud-Sloveens kampioen Luka Pibernik (27) zet punt achter carrière

Luka Pibernik heeft besloten om zijn carrière als beroepsrenner vaarwel te zeggen. Dat maakte de 27-jarige Sloveen bekend op Instagram.

Pibernik is tweevoudig Sloveens kampioen. Hij veroverde de nationale titel in 2013 en 2015. Pibernik maakte in 2015 zijn intrede in de WorldTour bij Lampre-Merida, na drie jaar bij de Sloveense continentale Radenska-ploeg.

In 2016 won hij in de Eneco Tour de rit naar Lanaken. In de Giro van 2017 kwam hij in de rit naar Messina juichend over de streep, maar besefte hij niet dat er nog een rondje gereden moest worden. Fernando Gaviria won uiteindelijk de rit. Afgelopen seizoen verdedigde hij de kleuren van Bahrain – McLaren, waar hij geen nieuw contract kreeg.