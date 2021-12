Oud-olympisch sprintkampioen beschuldigd van stalking en bedreiging

Marthy Nothstein moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter, zo meldt CyclingTips. De inmiddels 50-jarige Amerikaan, rond de eeuwwisseling een absolute wereldtopper in het baanwielrennen, werd afgelopen dinsdag gearresteerd op verdenking van het stalken en bedreigen van onder meer zijn ex-vriendin.

Het tweede slachtoffer is een man met wie de ex-vriendin van Nothstein momenteel een relatie heeft. De voormalige baankoning wordt beschuldigd van het versturen van dreigberichten en een poging tot het binnendringen van het huis van zijn ex-vriendin. Ook zou hij een autoruit van het mannelijke slachtoffer hebben ingeslagen en de portieren hebben bekrast.

Brieven

Verder zou Nothstein ook brieven hebben gestuurd waarin (ten onrechte) staat dat het mannelijke slachtoffer als docent er ongepaste relaties met studenten op zou nahouden. De ex-vriendin van Nothstein zou een gesprek hebben opgenomen waarin Nothstein toegaf dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan stalking. De gewezen baankampioen is inmiddels voorgeleid en op borgtocht vrijgelaten.

Nothstein, die tijdens zijn carrière drie keer wereldkampioen werd en op de Olympische Spelen van Sydney (2000) goud wist te veroveren in de sprint, kwam drie jaar geleden ook al eens in opspraak. Hij werd in 2018 namelijk ontslagen als directeur van het Valley Preferred Cycling Center na beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag.