Organisatie Trofeo Alfredo Binda prikt nieuwe datum vanwege coronavirus vrijdag 6 maart 2020 om 08:12

De Trofeo Alfredo Binda zal dit jaar worden georganiseerd op dinsdag 2 juni, zo laat organisatiecomité Cycling Sport Promotions weten via een perscommuniqué. De WWT-koers zou aanvankelijk worden verreden op zondag 22 maart, maar de organisatie moest vanwege de uitbraak van het coronavirus overschakelen op plan B.

De Trofeo Alfredo Binda zou aanvankelijk één dag na Milaan-San Remo plaatsvinden, maar de Italiaanse overheid heeft inmiddels drastische maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is onder meer besloten om alle scholen en universiteiten tot 15 maart te sluiten.

Verder heeft de regering bepaald dat de komende maand alle sportevenementen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Door deze maatregel moest organisator RCS Sport al een streep zetten door de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche van aankomende zaterdag, terwijl ook de GP Industria & Artigianato niet doorgaat.

De organisatie van de Trofeo Alfredo Binda is erin geslaagd om een alternatieve datum te vinden, een voorstel dat inmiddels is goedgekeurd door de Italiaanse wielerbond. De internationale wielerunie UCI moet ook nog groen licht geven.

De Italiaanse eendagskoers voor vrouwen wordt gehouden in Varese, een van de twaalf provincies van de regio Lombardije, een gebied dat zwaar is getroffen door het coronavirus en te boek staat als een risicogebied. Vorig jaar ging de zege in de Trofeo Alfredo Binda naar Marianne Vos.