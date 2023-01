Organisatie Tour du Rwanda kondigt komst Chris Froome aan

Chris Froome zal van 19 tot en met 26 februari meedoen aan de Tour du Rwanda. Dat laat hij weten via een videoboodschap, die de organisatie van de Afrikaanse rittenkoers deelde op sociale media. “Het is voor het eerst sinds lang dat ik terug ben in Afrika, dus ik kijk er naar uit”, aldus de in Kenia en Zuid-Afrika opgegroeide Froome.

In Rwanda is de renner van Israel-Premier Tech nog nooit geweest, vertelt hij. “Het wordt een nieuwe ervaring. Het lijkt een fantastische wedstrijd te worden en voor mij is het ook een gelegenheid om te kijken hoe het Fields of Dreams-wielerproject van de ploeg te bekijken. Ik ga kijken hoe het er in het echt uitziet.” Israel-Premier Tech wil doormiddel van de campagne Field of Dreams Rwandese kinderen ondersteunen met een fietscentrum, inclusief een pump track, een piste en een wieleracademie.

Voordat Froome naar Afrika vertrekt voor de Tour du Rwanda, rijdt hij eerst nog de Santos Tour Down Under in Australië. Daarna betwist hij de Cadel Evans Great Ocean Road Race en blijft hij nog een tijdje in het land voor een kort trainingskamp met ploeggenoot Simon Clarke. “Ik heb altijd het gevoel dat het voordelig voor me is, als ik in januari ergens naartoe ga waar ik veel kilometers kan maken en het weer wat meer vergelijkbaar is met de Europese zomer”, zei Froome voorafgaande aan de Tour Down Under tegen Cyclingnews.

“Dat, die kilometers in de benen krijgen, is een van de redenen om hier naartoe te komen. Ik heb liever de hitte dan de kou”, aldus de 37-jarige Brit, die nog niet aan het beëindigen van zijn carrière denkt. “Ik hoop dit nog wel een paar jaar te doen.” Toen Froome in 2020 verkaste van INEOS Grenadiers naar het toenmalige Israel Start-Up Nation, maakte die laatste ploeg niet bekend voor hoeveel jaar hij precies had getekend. Volgens bronnen van Cyclingnews heeft Froome een contract tot eind 2025.

The management of Tour du Rwanda is excited to announce that 4 times @letourdefrance winner, @chrisfroome will grace the #TdRwanda23 slated on 19-26 Feb 2023 with team @israelpremiertech Froomey will be welcomed in #Rwanda by cycling enthusiasts & 1000 hills.#FroomeInRwanda pic.twitter.com/48nnVXkpkt — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) January 15, 2023