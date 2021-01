Oranjemomenten op het WK Veldrijden: Speel de Quiz en win een shirt van de Nederlandse ploeg

Oranjemomenten op het WK Veldrijden Quiz

Hennie Stamsnijder veroverde als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in het veld. In welk jaar was dat?

In 1990 ging de wereldtitel verrassend naar de Brabander Henk Baars. In welke plaats veroverde hij de regenboogtrui?

Adrie van der Poel zette in 1996 de kroon op zijn carrière met een wereldtitel in het Franse Montreuil. Hoe oud was hij toen?

Daphny van den Brand werd in 2003 de eerste Nederlandse wereldkampioene bij de dames. Hoe vaak stond zij bij de drie voorgaande edities op het WK-podium?

Bij de dames werd er niemand vaker wereldkampioene dan Marianne Vos. Hoe vaak veroverde zij de regenboogtrui?

Het WK voor junioren had in 2006 een Nederlandse winnaar. Wat is zijn naam?

In 2008 veroverde Lars Boom op 22-jarige leeftijd de wereldtitel bij de profs. In welke andere leeftijdscategorieën behaalde hij eerder het goud?

Ook in 2009 was er tijdens het het WK voor junioren met een wereldtitel voor Tijmen Eising oranje succes. Welke landgenoot veroverde dat jaar in Hoogerheide het zilver?

Mathieu van der Poel veroverde in 2015 in het Tsjechische Tabor zijn eerste wereldtitel. Welke Nederlander stond dat jaar ook op het podium?

Vorig jaar was het podium bij de vrouwen volledig oranje gekleurd. Een jaar eerder in Bogense was dat bij de belofte dames ook al het geval. Wie veroverde toen de wereldtitel?

Bedankt voor het meespelen! Op woensdag 3 februari maken we de prijswinnaars bekend.