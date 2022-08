Opmerkelijke val in Tour de l’Avenir, Uijtdebroeks ontwijkt stuiterende fiets ternauwernood

Een opmerkelijk beeld aan het slot van de zesde etappe van de Tour de l’Avenir. In de sprint van een uitgedund peloton kwamen meerdere renners ten val. Twee daarvan werden van hun fiets gekegeld door een fiets die van de ene kant van de weg naar de andere kant stuiterde.

Na een heuvelachtige etappe, sprintten woensdag negentien renners om de overwinning in de straten van Oyonnax. Terwijl Romain Grégoire de zege behaalde, gingen achter hem meerdere renners neer. De Noor Martin Tjøtta viel als eerste. De Ethiopiër Welay Hagos Berhe – rijdend voor het Centre Mondial du Cyclisme van de UCI – kon hem niet meer ontwijken en ging ook tegen het asfalt. Zijn fiets begon ondertussen aan een lange stuitertocht naar de andere kant van de weg.

Cian Uijtdebroeks

Daar werden de Leo Hayter (Groot-Brittannië) en Hannes Wilksch (Duitsland) geraakt door het ros. Zij vielen tegen elkaar aan tegen het hek. Cian Uijtdebroeks kwam met de schrik vrij: hij was net op tijd om de vliegende fiets voor te zijn. De Belg, die normaalgesproken uitkomt voor het WorldTour-team BORA-hansgrohe, eindigde de etappe als vijftiende.

Voor het klassement had de valpartij geen gevolgen. Omdat het in de allerlaatste meters gebeurde, werd iedereen in dezelfde tijd geplaatst. De Duitser Michel Hessmann is nog steeds de leider. Donderdag staat er een rustdag gepland in de Tour de l’Avenir, waardoor Tjøtta, Berhe, Hayter en Wilksch de kans krijgen om te herstellen van hun eventuele verwondingen.

The way that bike catapulted to the other side… Hope everyone's fine. Nice win by Grégoire. 👏 #TDAV22pic.twitter.com/uIrgDcyiBA — Benji Naesen (@BenjiNaesen) August 24, 2022