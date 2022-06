Opleidingsploeg Lotto Soudal in 2023 op continentale licentie

Lotto Soudal volgt het voorbeeld van onder meer Jumbo-Visma en Groupama-FDJ. Vanaf 2023 rijdt de opleidingsploeg van het Belgische team rond met een continentale licentie. Momenteel is het Lotto Soudal Development Team nog een nationale club. Door deze stap kunnen renners makkelijker ervaring opdoen bij de profploeg.

Volgens teambaas John Lelangue was Lotto Soudal (vanaf 2023 Lotto Dstny, red.) dit al van plan. “Het is een logische volgende stap in de evolutie van het opleidingsteam dat al ruim vijftien jaar bestaat met als missie om jong, Belgisch talent een professionele omgeving aan te reiken om zich zo te ontwikkelen tot de profrenners van morgen. De stap naar het continentale niveau stelt het Development Team in staat zich nog beter te integreren”, aldus Lelangue.

“Belofterenners zullen zo bijvoorbeeld vanaf volgend jaar al kunnen proeven van koersen op 1.1- of 1.Pro-niveau, waarin ze samen met enkele renners van het WorldTeam aan de start staan. Dit komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede”, zegt de CEO van het team.

Volgens ploegleider en teammanager Kurt Van de Wouwer van de beloftenploeg is de tijd rijp. “Om zo een nog betere kruisbestuiving tussen het belofteteam en de WorldTour-ploeg te creëren. Net zoals de afgelopen jaren zullen onze beloften nog steeds kunnen deelnemen aan de meest prestigieuze wedstrijden zoals de Giro U23, Ronde de l’Isard en Giro Valle d’Aosta. Daarnaast zullen ze ook kunnen proeven van wedstrijden op bijvoorbeeld 1.1 en 1.Pro niveau, waarin ze zich alvast eens kunnen meten met, maar vooral ook kunnen bijleren van de profs”, zegt Van de Wouwer.

Hoe werkt de U23-regel van de UCI? Sinds 2020 is het mogelijk voor WorldTeams mét een opleidingsploeg op continentaal niveau, om renners in sommige wedstrijden uit te wisselen. Zo kunnen profrenners deelnemen aan een UCI .1-koers (maximaal twee renners) of een UCI .2-koers (één renner) om de talenten van de opleidingsploeg bijvoorbeeld de kneepjes van het vak te leren, of om jonge profs voor eigen kans te laten rijden in koersen op een lager niveau. Andersom mag het ook. Coureurs van de opleidingsploeg mogen proeven van het grote werk bij de profs in UCI .1-wedstrijden (maximaal vier renners) en zelfs in de UCI Pro Series (twee renners). De afgelopen seizoenen maakte Jumbo-Visma al meermaals gebruik van deze regel.