Opinie | De keerzijde van het succes van Jumbo-Visma

Ieder succes kent zijn prijs. Een wetmatigheid die ook geldt voor de in deze weken bijna onverslaanbare Jumbo-Visma formatie. Regeren is vooruitkijken en daarom is teammanager Richard Plugge in deze Tour de France ook volop bezig om de ploeg van de toekomst (na 2021) samen te stellen.

Met alle recente successen gaat het vrijwel onmogelijk worden om alle toppers aan boord te houden. En om het budget van de ploeg met miljoenen te verhogen lijkt aan de vooravond van de te verwachten economische crisis ten gevolge van Corona-pandemie niet echt realistisch.

Wout van Aert

Speerpunt in de huidige onderhandelingen is Wout van Aert. De Belg wordt na de Corona-break omschreven als ‘s werelds beste wielrenner. Met zijn klassieke overwinningen in de Strade Bianche en Milaan-San Remo, twee massasprintzeges in de Tour de France en dominante rol in de klimtrein van Jumbo-Visma heeft hij zichzelf overtroffen.

Bij de Nederlandse ploeg staat Van Aert nog onder contract tot eind 2021, maar het is logisch dat zijn zaakwaarnemer dit contract de komende periode wil openbreken. Ten opzichte van zijn huidige verbintenis (die op 1 maart 2019 inging) is hij het twee/drievoudige waard. Een jaarsalaris van 2 à 2,5 miljoen euro lijkt nu realistisch te zijn.

25 miljoen euro

Geld dat er bij Jumbo-Visma op dit moment niet is. De afgelopen jaren is het budget van de WorldTour-wielerploeg dankzij serieuze inspanningen van de commissarissen Ton van Veen (cfo van Jumbo Supermarkten) en Robert van der Wallen (voormalig eigenaar BrandLoyalty) naar ruim 25 miljoen euro gegroeid. Het totale budget van schaats- en wielerploegen ligt zelfs rond de 30 miljoen euro. Daarmee heeft de RVC een rijke basis van de huidige successen van de geel-zwarte sportformatie gelegd.

Door de vele schitterende prestaties van de Jumbo-renners is natuurlijk ook de marktwaarde van een groot aantal vedetten enorm gestegen. Richard Plugge moet nu al krap naar zijn begroting kijken om alle bonussen gerelateerd aan de premiestelsels uit te betalen. Het zal niet eenvoudig zijn om de balans in evenwicht te houden.

Primoz Roglic

Niet alleen Wout van Aert kost veel meer dan begroot is. Ook aan de prestaties van George Bennett (winnaar Gran Piemonte, tweede in Il Lombardia en grote waarde voor klimtrein) en bijvoorbeeld Sepp Kuss (uitgegroeid tot een van de beste klimmers) hangt een prijskaartje. En wat te denken wanneer Primoz Roglic de komende week de Tour de France weet te winnen? Dit zou natuurlijk de ultieme beloning voor het fantastische werk van de hele ploeg/organisatie zijn. Dit betekent echter ook dat de Sloveen vanaf volgende week als Tour-winnaar moet worden betaald.

Deze financiële keerzijde van het succes tekent de ongekende sportieve luxe van de ploeg. Wie had dat in 2015/2016 durven dromen toen de ploeg op een flinterdun koord balanceerde? Het is misschien ook het grootste compliment voor iedereen die een bijdrage aan de metamorfose van het team heeft geleverd en een bouwsteen voor dit succes is geweest.

Ajax verslaan

In een interview anderhalve week geleden met De Telegraaf benadrukte Plugge dat zijn streven is dat Jumbo-Visma (wieler- en schaatsploegen) qua sponsorinkomsten de grootste sportorganisatie van Nederland wordt. “We willen Ajax verslaan”, sprak hij zelfs hardop uit. Ajax heeft volgens de laatste cijfers 34,3 miljoen euro aan sponsorinkomsten voor de hele organisatie.

De vraag is echter hoe realistisch het op dit moment is om over een budgetverhoging te spreken. De wereld staat in brand en niemand weet wanneer er einde aan deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog komt. Jumbo Supermarkten is dan niet hard geraakt door de coronacrisis, maar dochteronderneming La Place kent daarentegen wel heel moeilijke tijden.

Het is logisch dat Plugge benadrukt dat zijn sportorganisatie wil groeien. Maar geld alleen is niet zalig makend. Sterker, het kan op bepaalde momenten zelfs tegen je keren. Kijk naar het huidige INEOS Grenadiers dat de laatste jaren ook alleen maar bezig was om het budget te vergroten. De Britten hebben zodanig met het geld gesmeten dat de balans in het team zoek is. Een duurbetaalde renner als Geraint Thomas had dit jaar zelfs geen interesse om zich in veruit de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de Tour, weg te cijferen voor Egan Bernal.

Limiet onbekend

Soms kun je beter keuzes maken, dan alles willen. Dat is een afweging die Richard Plugge de komende weken ook moeten maken. In mijn ogen is het behouden van Van Aert prioriteit nummer één. Hij is letterlijk een man van alle terreinen. Gezien zijn ontwikkeling in het afgelopen half jaar (na het zware blessureleed opgelopen in de vorige Tour) lijkt hij zijn limieten nog lang niet te kennen. Daarbij is hij zowel in Nederland als in België, de moedermarkten voor vrijwel alle sponsors van het team, een aansprekend figuur.

Tom Dumoulin (eind 2022), Primoz Roglic (2023) en Dylan Groenewegen (2023) liggen nog jarenlang vast. Vraag is of het financieel haalbaar is om al deze toppers te behouden? Heb je straks met Roglic niet misschien een project afgerond wanneer hij de Tour de France wint. Is zijn merkwaarde voor de op Nederlands gerichte sponsors nog wel in balans met zijn salaris? Ga er maar vanuit dat enkele andere ploegen hem opnieuw met megabedragen proberen te verleiden. Of past een sprintploeg straks niet meer naast een klassementsploeg?

Richard Plugge heeft in deze dagen niet alleen zijn handen vol om de Tour de France te winnen, maar ook om zijn beleid voor de toekomst bij te stellen en financieel passend te maken.