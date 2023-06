Op deze manier kan je deze zomer ook in het buitenland jouw favoriete koersen blijven kijken

Ad

Ben je een fanatieke wielerliefhebber en wil je tijdens jouw vakantie in het buitenland de koers op de voet blijven volgen? Dan is er goed nieuws voor jou! Dankzij Private Internet Access VPN hoef je geen seconde van jouw favoriete koersen te missen, waar je ook bent. Lekker wielrennen kijken alsof je thuis bent, gewoon met Nederlands (of Vlaams) commentaar. De hele zomer lang, in binnen- en buitenland.

Wielrennen kijken op vakantie

De vakantieperiode staat voor de deur. Dat betekent lekker naar het buitenland de zon opzoeken en genieten van andere culturen. Of lekker aan het zwembad of het strand liggen, dat kan natuurlijk ook. Ondanks dat je er graag helemaal uit bent, is het fijn om de laatste ontwikkelingen in het peloton te kunnen blijven volgen. Het laatste wielernieuws volg je natuurlijk via onze site of onze app, maar het is fijn om zo nu en dan wat live wedstrijdbeelden te zien. En dat is net iets lastiger dan het in de praktijk daadwerkelijk is. Want een verblijf in het buitenland kan er ook een praktisch probleem komen wanneer het gaat om het volgen van jouw favoriete sportwedstrijden. Dan hebben we het niet over goede of slechte WIFI, maar over de beschikbaarheid van beelden. Voor deze uitdaging is er echter een simpele oplossing.

Herken je het probleem? Je zit in het buitenland heerlijk van de zon te genieten, maar je kan het niet laten om aan het zwembad of het strand toch even de finale van een Touretappe te kunnen volgen. Dat klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want zelf als de verbinding goed is, kan het zijn dat je tegen een ander probleem aanloopt. Het is namelijk zo dat je bepaalde streams in het buitenland niet kunt bekijken. Dan kan je wel op zoek gaan naar een alternatief, maar het liefste kijk je natuurlijk naar een stream met een goede kwaliteit met Nederlands commentaar. En om dat te kunnen realiseren, vormt een VPN de oplossing.

Wat zijn geo-restricties?

Wanneer je je in het buitenland verblijft en naar live wedstrijdbeelden van de koers wil kijken, kan je te maken krijgen met geo-restricties. Dit betekent dat bepaalde streamingdiensten en websites hun content alleen beschikbaar stellen voor gebruikers binnen een specifiek land of regio. Met een VPN (zoals Private Internet Access VPN) kun je dit probleem eenvoudig omzeilen.

Een VPN stelt je in staat om verbinding te maken met een server in het land waar de uitzending beschikbaar is. Hierdoor wordt het voor de streamingdiensten en websites lijken alsof je je nog steeds in dat specifieke land bevindt, waardoor je toegang krijgt tot de live-uitzendingen die je anders zou missen.

Stel je voor dat je op een tropische vakantiebestemming zit en je favoriete wielerwedstrijd op het punt van beginnen staat Je schakelt je VPN in, selecteert een server in je thuisland en voilà, je hebt direct toegang tot de live-uitzending. Je kunt genieten van de wedstrijd alsof je nog steeds thuis bent, zelfs met je voeten in het zand.

Extra veilig

Met een VPN kun je niet alleen geo-restricties omzeilen, maar het biedt ook een extra laag beveiliging voor je internetactiviteiten. Je persoonlijke gegevens en online activiteiten worden versleuteld, waardoor je privacy en veiligheid worden gewaarborgd, zelfs op onveilige openbare wifi-netwerken. Een mooie bijkomstigheid dus. Op deze manier ben je ook in het buitenland goed beschermd.

Dus waar je deze zomer ook naartoe gaat, neem je favoriete wielerwedstrijden gewoon met je mee. Kies een betrouwbare VPN-dienst zoals Private Internet Access VPN, verbind met een server in het juiste land en kijk live wielrennen. Met Private Internet Access VPN is de wereld van het wielrennen altijd binnen handbereik, op welk continent jij je ook bevindt.

Zo gebruik je gemakkelijk Private Internet Access VPN Wil jij ook in het buiteland jouw favoriete wielerwedstrijden blijven volgen? Volg dan dit simpele stappenplan.



1- Meld je aan voor Private Internet Access VPN 2- Download de VPN-applicatie op het apparaat dat je wil gebruiken. Private Internet Access heeft apps voor al je apparaten zoals pc, Mac, Android, enz. Met één abonnement kan gebruiken om een onbeperkt aantal apparaten te beschermen! 3- Selecteer een Nederlandse server uit de landenlijst om bijvoorbeeld wielrennen op de NOS te kijken. 4- Open in jouw browser of in-app de site van jouw favoriete zendgemachtigde. 5- Bekijk de Ronde van Frankrijk 2023 op jouw favoriete zender, zoals de NOS of Eurosport. 6- Geniet van jouw favoriete wielerwedstrijd!



Profiteer tijdelijk van een speciale actie. Bespaar 83% op het reguliere tarief en krijg drie maanden gratis.