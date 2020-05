Ook sponsor van Team Ineos luidt alarmklok en wil 560 miljoen euro lenen woensdag 13 mei 2020 om 11:05

Door de coronacrisis zijn de olieprijzen gezakt. Petroineos, de joint venture tussen PetroChina en Ineos, hoofdsponsor van het gelijknamige team, luidt de alarmklok en vraagt een lening van 500 miljoen pond. Het is nog niet geweten of dit ook een invloed op het team heeft.

Petroineos, een joint venture tussen Ineos Group en PetroChina, onderhandelt met de Britse regering over een lening van 500 miljoen pond (zo’n 560 miljoen euro), meldt Sky News. Of dit gegeven op korte of langere termijn ook de wielerploeg kan treffen, weten we niet.

Toen teammanager Dave Brailsford vorige maand gevraagd werd naar de financiële situatie van zijn ploeg, hield hij zich op de vlakte. “Bepaalde teams zullen iets meer lijden onder de crisis dan andere, afhankelijk van de sector waarin hun hoofdsponsor zit.”

De Britse chemiereus verving een jaar geleden Sky als hoofdsponsor van de ploeg en krikte het budget op naar meer dan 45 miljoen euro. Daarmee beschikt de ploeg – met voorsprong – over het grootste budget in de WorldTour.