Ook Sivakov, Nieve en Brenner stappen uit Ronde van Catalonië

De Ronde van Catalonië heeft opnieuw afscheid moeten nemen van enkele renners. Marco Brenner, Pavel Sivakov en Mikel Nieve gingen nog wel van start in de koninginnenrit naar Boí Taüll, maar wisten de finish niet te bereiken.

De 24-jarige Sivakov, die inmiddels de Franse nationaliteit heeft aangenomen, stond voor aanvang van de vierde etappe 75ste in het algemeen klassement en was dus al uitgeschakeld voor de eindzege. De klimmer van INEOS Grenadiers begon zijn seizoen in de Ronde van Valencia (negende in de algemene rangschikking) en de Ronde van Catalonië was zijn tweede koers van het jaar.

Team DSM moet het in de komende etappes dan weer doen zonder Marco Brenner. De 19-jarige tweedejaarsprof besloot ruim voor de slotklim in de remmen te knijpen. Met Mikel Nieve was er nog een derde uitvaller: de ervaren Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA gaf er onderweg eveneens de brui aan.

Simon Yates, Pieter Serry, Romain Combaud, Cesare Benedetti, José Joaquín Rojas en Corbin Strong verschenen vanochtend al niet meer aan de start van de koninginnenrit.