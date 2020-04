Ook Ronde van Oostenrijk richt vizier meteen op 2021 vrijdag 17 april 2020 om 18:16

Geen Österreich-Rundfahrt dit jaar. Die zou van 27 juni tot 3 juli afgewerkt worden en valt dus binnen dat deel van de UCI-kalender die geschrapt wordt. Vandaag meldde de organisatie dat er geen nieuwe datum in 2020 komt.

Na de beslissing van de Internationale WielerUnie (UCI) van woensdag om het internationale wielerseizoen pas opnieuw op te starten op 1 juli was al duidelijk dat de Ronde van Oostenrijk dit jaar niet op de voorziene datum, van 27 juni tot 3 juli, zou kunnen doorgaan.

De organisatie bevestigde vandaag dat nieuws en liet weten niet te hopen op een nieuwe datum dit jaar. “De 72e editie van de Ronde van Oostenrijk zal in 2021 plaatsvinden”, klonk het in een persmededeling. Ook de Radjugendtour, een gerenommeerde rittenkoers voor jongeren die van 26 tot 30 augustus zou doorgaan, is afgelast.

>>>72. Österreich-Rundfahrt ABGESAGT<<<>>>Int. Jugendtour Oststeiermark ABGESAGT<<<>>>Radliga 2020 ABGESAGT<<<… Geplaatst door Cycling Austria op Vrijdag 17 april 2020