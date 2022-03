Ook Michael Woods en Alejandro Valverde uit Ronde van Catalonië

De lijst uitvallers in de Ronde van Catalonië is bij het ingaan van het slotweekend een stuk langer geworden. Acht renners laten de laatste twee etappes aan zich voorbijgaan, onder wie Michael Woods en Alejandro Valverde.

Woods keerde in Catalonië terug in competitieverband, nadat hij onlangs ziek was geweest. Voor de 35-jarige renner van Israel-Premier Tech was het echter afzien en de hele week voelde hij zich eigenlijk nog niet zichzelf. Daarop besloot de ploeg de klimmer aan de kant te houden, zodat hij eerst volledig kan herstellen en zich daarna kan voorbereiden op de komende wedstrijden.

Ook Valverde, drievoudig eindwinnaar in Catalonië, staakte de strijd. Het 41-jarige kopstuk van Movistar kampte de voorbije dagen met fysieke ongemakken na zijn val in Strade Bianche. Ook had hij last van allergie en ademhalingsproblemen, volgens de ploeg niet coronagerelateerd. Hij moet nu rust houden en gaat nadenken over zijn volgende doelen.

“Ik geeft niet graag op, maar soms is het het beste om te doen”, schrijft Valverde in een reactie op social media. “Vanwege wat ademhalings- en allergieproblemen keer ik nu terug naar huis om me voor te bereiden op de volgende doelstellingen. Alle tests die ik heb ondergaan (heel veel!) sluiten het coronavirus uit.”

Naast Woods en Valverde, tekenden ook David Dekker (Jumbo-Visma), Mark Donovan (DSM), Valerio Conti (Astana Qazaqstan), Odd Christian Eiking, Neilson Powless (beiden EF Education-EasyPost) en Urko Berrade (Kern Pharma) het startformulier voor de zesde etappe niet meer.

No nos gusta bajarnos nunca pero a veces es lo más aconsejable. Vuelta a casa para preparar próximos objetivos por unos pequeños problemas respiratorios y de alergia. Todos los test que hemos hecho (¡un montón!) descartan covid. 📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/05ARukIJBp — alejandro valverde (@alejanvalverde) March 26, 2022