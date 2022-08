Ontvang het najaarsnummer van RIDE gratis in jouw brievenbus

Ride

Hoewel de zomer nog in volle gang is, kijken we met de redactie van RIDE al vooruit naar het jaargetijde waarin we te maken krijgen met het vallen van de bladeren. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: het najaar leent zich ervoor om iets anders te doen met de fiets. In de volgende editie van RIDE staan deze thema’s centraal.

Het najaarsnummer van RIDE is vanaf eind september verkrijgbaar. Je kunt er inmiddels op vertrouwen dat het wederom een dikke editie wordt, waar je lekker lang van kan genieten tijdens de steeds langer wordende avonden. Met gesprekken met de hoofdpersonen van deze winter, een bespreking van de laatste technische snufjes en de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Oftewel: een must-have voor iedere fietsliefhebber. Haal daarom ons najaarsnummer nu alvast in huis.

Wil je er zeker van zijn dat je geen enkele editie hoeft te missen en dat ieder nieuw nummer vanzelf jouw kant op komt? Profiteer dan nu van onze najaars-actie en krijg tijdelijk bij het afsluiten van een jaarabonnement ons najaarsnummer GRATIS. Oftewel: 5 nummers voor de prijs van 4!

RIDE liever los bestellen? Dat kan hier. Tijdens de early bird-periode betaal je tijdelijk geen verzendkosten.