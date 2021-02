Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen live op televisie

De vrouweneditie van Omloop Het Nieuwsblad is zaterdag 27 februari voor het eerst rechtstreeks op televisie te volgen. De beelden van de finale zijn aansluitend op de wedstrijd van de mannen bij Sporza en Proximus te zien.

“Vorig jaar hebben we in aanloop naar Omloop Het Nieuwsblad enkele doelstellingen naar voor geschoven om het vrouwenwielrennen aantrekkelijker te maken. Met de categorieverhoging van de openingsklassieker naar de UCI ProSeries zetten we een van die doelstellingen om in concrete actie”, zegt Flanders Classics-CEO Van den Spiegel. “Ook zetten we een tweede doel van ons driejarig Closing the gap-plan, namelijk meer media-aandacht, om in daden. Met dank aan Sporza en Proximus zal de vrouwenwedstrijd via een livestream te volgen zijn en wordt de finale voor het eerst live op televisie uitgezonden, aansluitend op de wedstrijd van de mannen.”

Om de finale van de vrouwen live op televisie uit te zenden, klinkt het startschot voor de vrouwen dit jaar later. Om 13.45 uur vertrekken ze vanuit de Emile Clauslaan in Gent. De aankomst op de Onderwijslaan in Ninove wordt rond 17.30 uur verwacht. Vorig jaar zette Annemiek van Vleuten de klassieker achter haar naam. In de regenboogtrui reed ze op de Muur van Geraardsbergen weg uit de kopgroep en vervolgens haalde ze het solo tot aan de finish. Ook dit jaar is de renster, die deze winter Mitchelton-Scott inruilde voor Movistar, van de partij. Met ook Marta Bastianelli en Floortje Mackaij staat het hele podium van 2020 aan het vertrek.

Bekijk op de website van organisator Flanders Classics de voorlopige deelnemerslijst.