Olav Kooij zat te ver: “Dan weet je dat het lastig wordt”

Olav Kooij moest Jakub Mareczko vanmiddag voor zich dulden in de ZLM Tour, maar is wel de nieuwe leider. Na afloop geeft de Nederlander van Jumbo-Visma aan dat hij te ver zat. “Dan weet je dat het lastig wordt. Het enige wat je dan kan doen is kalm blijven en vroeg aangaan.”

“Uiteindelijk kom ik nog redelijk dicht”, gaat hij verder. “We zijn er in ieder geval vol voor gegaan en de benen zijn goed. Dat zagen we al in Duinkerke en in de proloog twee dagen geleden.”

Kooij heeft de laatste twee dagen ook nog een leiderstrui te verdedigen. “Die trui speelt vooraf al mee in je achterhoofd. Je weet dat als je een goede sprint rijdt, je bonificatieseconden voor het klassement pakt. In dat opzicht is die tweede plek mooi meegenomen.”