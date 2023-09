zaterdag 23 september 2023 om 15:23

Olav Kooij niet bang voor Wout van Aert: “Maar je kunt wel altijd beter mét dan tegen hem koersen”

Video Olav Kooij lijkt zondag de Nederlander met de grootste kans op succes op het EK in Drenthe. Van een absoluut kopmanschap spreekt hij zelf echter niet. “Ik denk dat we hier met een sterke ploeg staan, niet per se met één kopman”, klonk het zaterdag voor de camera van WielerFlits.

Zelf verwacht Kooij eerder defensief dan offensief te zullen gaan koersen. “Maar we weten allemaal dat dit een rondje is waar je beter in koers kunt zitten dan kan achtervolgen als ploeg. Ik denk dat we verschillende jongens hebben die voor die rol geschikt zijn en ook kansrijk zijn vanuit eventueel een kleine groep.”

VAM-berg

Kooij kent het rondje bij de VAM-berg al van meerdere NK’s, al is er wel een kleine verandering. Inmiddels ligt er met het Dak van Drenthe namelijk nog een extra helling op het circuit. Wat verandert dit? “Ik heb het nieuwe gedeelte nog niet gereden, maar als Nederlandse renners hebben we hier allemaal verschillende kampioenschappen gereden, dus we weten wat koersen op de VAM-berg inhoudt. Met nog een extra gedeelte zou het nog iets selectiever kunnen zijn. Misschien nodigt het nog wat meer uit tot koersen.”

Of de ervaring met koersen op de VAM-berg een groot voordeel is, durft Kooij niet te zeggen. “Het is niet een heel spannend rondje. Het is de VAM-berg en een lusje eromheen, dus ik niet dat dat een heel groot verschil maakt. Maar koersen in eigen land en toch een klein beetje parcourskennis helpt altijd.”

Wout van Aert

De topfavoriet voor de Europese titel is Kooijs Jumbo-Visma-ploeggenoot Wout van Aert. De Nederlander is niet bang voor de Belg, vertelt hij. “Maar je kan altijd beter mét Wout koersen dan tegen hem. Hij behoort natuurlijk op elk parcours tot de kanshebbers. Zondag hebben de Belgen ook weer een sterke ploeg. Zij zullen zeker een grote rol spelen.”

Tot slot gaf Kooij nog antwoord op de vraag wie hij verwacht op het podium. “Een Belg, een Deen en een Nederlander, maar in welke volgorde ga ik niet zeggen”, lachte de 21-jarige renner.