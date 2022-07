Olav Kooij is de snelste in openingsrit Ronde van Polen

De Ronde van Polen is begonnen met een ritzege voor Olav Kooij. De eerste etappe van de zevendaagse etappekoers eindigde in een massasprint, waarin de Nederlander zich de snelste toonde. Kooij is ook de eerste leider.

Het was voor de start van de openingsrit van de Ronde van Polen de vraag of we een pure massasprint zouden krijgen. Hoewel er onderweg slechts één heuvel – van de derde categorie en op goed vijftig kilometer van de streep – op het menu stond, leek de finale allesbehalve vlak. Van een klassieke aanloop naar een sprint zou vermoedelijk dus geen sprake zijn. Bovendien liep de laatste kilometer nog gevoelig bergop: op goed 500 meter van de streep was er nog een maximale piek van 7%. De renners kregen op twaalf kilometer van het einde overigens al de mogelijkheid om de finale te verkennen, aangezien er dan al een passage was door finishstad Lublin.

Kopgroep van vijf

Vijf renners kozen in de openingsfase het hazenpad. Drie Polen – Kamil Małecki (Lotto Soudal), Mateusz Grabis en Patryk Stosz (beiden rijdend voor de nationale selectie) – hadden het gezelschap van een Brit en een Noor: Sam Brand (Novo Nordisk) en Jonas Abrahamsen (Uno-X). De kopgroep kreeg een kleine zes minuten van het peloton, waar Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl en Groupama-FDJ na een tijdje begon te controleren. Met respectievelijk Olav Kooij, Mark Cavendish en Arnaud Demare hadden zij elk een favoriet voor de dagzege.

De sprintersploegen brachten het verschil al vrij snel terug tot een kleine minuten, om het gat vervolgens stabiel te houden. Later brachten ze het langzaam verder terug, waardoor het met nog dertig kilometer te gaan ongeveer een minuut bedroeg. Op dat moment was er vooraan een versnelling van Małecki. De renner van Lotto Soudal kwam niet alleen weg, maar zorgde er met zijn demarrage wel voor dat Grabis eraf moest. Later loste hij ook zijn overige medevluchters, waardoor hij alleen aan de laatste vijftien kilometer begon.

Massasprint

Met nog acht kilometer te gaan werd Małecki als laatste ingerekend en kon de voorbereiding op de massasprint echt beginnen. Bahrain Victorious reed in die voorbereiding lang op kop, maar uiteindelijk nam Jumbo-Visma de boel over. Mike Teunissen trok de sprint op gang voor Olav Kooij, die het vervolgens af wist te maken en zo zijn eerste zege in de WorldTour boekte. Phil Bauhaus, die nog sterk op kwam zetten, eindigde als tweede.