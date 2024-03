zaterdag 16 maart 2024 om 18:29

Olav Kooij haalt motivatie uit debuut Milaan-San Remo: “Wil terugkeren voor de overwinning”

Het zag er lang heel goed uit voor Olav Kooij, maar het tempo in de finale bleek voor de Nederlandse sprinter van Visma | Lease a Bike toch net iets te veel van het goede. En dus was een veertiende plaats het hoogst haalbare voor het Jachtluipaard van Numansdorp. Toch haalt hij motivatie uit zijn eerste optreden in een monument: “Het doet me goed dat ik de Cipressa kon overleven.”

Op de site van zijn werkgever blikt Kooij terug op de langste eendagskoers van het jaar: “Zoals verwacht lag het tempo erg hoog op de Cipressa. Ik zat echt op de limiet, maar wist nog wel te overleven. Ook de Poggio draaide ik goed op. Maar op het moment van de versnelling van de sterkste renners had ik de benen niet meer.”

De 22-jarige Kooij kon dus niet sprinten voor de zege. In de achtervolgende groep kwam hij als tweede over de streep. “Daar moeten we tevreden mee zijn”, vindt ploegleider Maarten Wynants. “Dat is gewoon een heel erg knappe prestatie in je eerste monument. Olav wel precies waar hij moest zitten in de finale, maar de tweede versnelling van Tadej Pogacar was hem te machtig. Dat is absoluut geen schande. Natuurlijk zijn we als ploeg teleurgesteld dat we hier vandaag geen topresultaat behaald hebben. Maar de manier waarop Olav zich hier vandaag gemanifesteerd heeft, toont perspectief voor de toekomst.”

Al met al smaakt zijn debuut in La Classicissima naar meer. “Ik wil hier zeker ooit terugkeren en dan hoop ik te sprinten voor de overwinning, net zoals Philipsen deed vandaag”, aldus Kooij. “Het doet me goed dat ik de Cipressa kon overleven. Deze koers illustreert opnieuw de ontwikkeling die ik doormaak.”