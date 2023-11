woensdag 1 november 2023 om 14:20

Nog twee contractverlengingen bij INEOS Grenadiers

Update INEOS Grenadiers rekent ook de komende twee seizoenen op de diensten van Brandon Smith Rivera. De 27-jarige Colombiaan, die al sinds 2020 uitkomt voor de Britse sterrenformatie, heeft zijn contract namelijk verlengd tot eind 2025. Het WorldTour-team heeft inmiddels eveneens bekendgemaakt dat Salvatore Puccio langer bij de ploeg blijft. Ook de Italiaan heeft voor twee jaar bijgetekend.

Rivera rijdt bij INEOS Grenadiers vooral in dienst van kopmannen als Geraint Thomas en Carlos Rodríguez, maar was zelf ook al goed voor een paar aardige uitslagen. Zo werd hij dit jaar vijfde in de Vuelta a San Juan en tiende in La Route d’Occitanie, in 2022 eindigde hij nog als zesde in de CRO Race.

“Ik ben zo blij dat ik mag blijven koersen voor INEOS Grenadiers. Ik heb de afgelopen vier jaar veel geleerd van mijn collega’s binnen de ploeg. Ik slaag er de laatste twee seizoenen ook in om regelmatiger te presteren. Ik heb me weten aan te passen aan het niveau en de manier waarop de ploeg functioneert”, legt de klimmer uit op de sociale media van zijn werkgever.

Volgende contractverlenging

INEOS Grenadiers maakte onlangs al bekend dat Carlos Rodríguez, Geraint Thomas, Ben Swift, Laurens De Plus, Luke Rowe en Kim Heiduk hebben bijgetekend. Met onder meer Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart vertrekken er echter ook meerdere sterkhouders. Andrew August en Óscar Rodriguez zijn dan weer aangekondigd als aanwinsten voor 2024.

Update 14.20 uur – Ook Salvatore Puccio tekent bij

De contractverlening van Brandon Smith Rivera is niet het enige nieuws dat INEOS Grenadiers naar buiten heeft gebracht. Ook Salvatore Puccio blijft namelijk langer bij de Britse formatie. De 34-jarige renner, die in 2012 prof werd bij INEOS-voorloper Sky ProCycling, heeft eveneens voor twee jaar bijgetekend. Ook hij blijft dus bij de ploeg tot eind 2024.

“Dit is mijn twaalfde jaar bij INEOS Grenadiers”, vertelt de Italiaanse helper. “Het is een geweldige reis geweest met het team, er zijn zoveel goede herinneringen. Ik heb altijd gehouden van de manier waarop we de koers aanpakken, we doen het met stijl. Je hebt altijd het gevoel dat je onderdeel bent van het succes. Dat is onderdeel van de teamcultuur.”

“Ik ben nog altijd blij bij het team, kijk er naar uit om verder samen te werken en opnieuw grote rondes te winnen”, aldus Puccio. “Het is altijd een plezier om in ons shirt te rijden, want de fans verwachten altijd een grootse prestatie van ons team.”