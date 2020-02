NK wielrennen 2020 begint in Westerbork woensdag 5 februari 2020 om 21:15

Het NK wielrennen begint dit jaar in het Drentse dorp Westerbork. Daarvandaan koersen de elite-mannen én -vrouwen naar de VAM-berg, die meermaals moet worden bedwongen. Ook de finish is op de klim. Vandaag deed de organisatie het programma en het parcours uit de doeken.

Nu bijna vier maanden geleden werd bekend dat het NK wielrennen dit jaar plaatsvindt op en rond de VAM-berg in het Drentse Wijster. Het eerste Drentse NK wordt gehouden op 19, 20 en 21 juni. Op vrijdag zijn eerst de elite zonder contract, de U23-mannen en de junior-mannen aan de beurt. Een dag later strijden de elite-vrouwen, junior-vrouwen en nieuwelingen om de felbegeerde rood-wit-blauwe trui. Op de laatste dag zijn de elite-mannen aan de beurt.

De wegwedstrijden van de elite-mannen en -vrouwen beginnen in Westerbork, waarna over een aanlooproute van net geen twaalf kilometer naar de omgeving van de VAM-berg wordt gekoerst. Om in beide categorieën voor een zo selectief mogelijk kampioenschap te zorgen, rijden zij de finale van 35 kilometer op een finaleronde van 7,3 kilometer. Dat betekent dat de vrouwen na 110 en de mannen na 185 kilometer elke tien minuten twee keer de VAM-berg omhoog moeten.

Alle andere categorieën starten en finishen op dit hoogste punt van Drenthe.

NK wielrennen 2020

vrijdag 19 juni

09:00 – elite zonder contract (159,7 km)

13:30 – U23-mannen (145 km)

17:45 – junior-mannen (115,6 km)

zaterdag 20 juni

10:45 – elite-vrouwen (142,2 km)

15:30 – junior-vrouwen (86,2 km)

15:35 – nieuweling-meisjes (56,8 km)

18:00 – nieuweling-jongens (71,5 km)

zondag 21 juni

11:00 – elite-mannen (230,4 km)