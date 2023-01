NK Veldrijden vanwege EK Shorttrack niet volledig live te zien bij de NOS

Het Plieger NK Veldrijden 2023 zal aankomende zondag niet in zijn geheel live te zijn op NPO1. De NOS kiest ervoor om de nationale titelstrijd te combineren met het EK Shorttrack en zal beide sporten daarom combineren in een schakelprogramma. De veldritfans kunnen voor een volledig verslag op het open kanaal ook schakelen naar Omroep Gelderland.

Omroep Gelderland zendt de wedstrijden van zowel de elite dames als heren namelijk wél in zijn volledigheid rechtstreeks uit op het open kanaal, inclusief voorbeschouwing en terugblik. Om 13.30 uur start de vrouwenwedstrijd en vanaf 15.00 uur is het tijd om de mannen aan te moedigen. De presentatie is in handen van Frank Oosterwegel, die wordt bijgestaan door analiste Reza Ravenstein. Het commentaar is van Jeroen Koster met co-commentaar van Thijs Al. De wedstrijd zal overigens op NOS.nl wel via een livestream te volgen zijn.

Het Plieger NK Veldrijden in Zaltbommel wordt verreden op zaterdag 14 en zondag 15 januari. De wedstrijd is gratis toegankelijk voor publiek. Voor meer info, check ook www.nkveldrijden2023.nl

