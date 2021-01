Nils Politt: “Dit is de eerste keer dat ik uitkom voor een sterke klassiekerploeg”

Nils Politt kan niet wachten om zijn debuut te maken voor BORA-hansgrohe. De 26-jarige renner kende een minder seizoen in dienst van Israel Start-Up Nation, maar voelt zich herboren als renner van de Duitse WorldTour-formatie. “Het gaat er hier professioneel aan toe.”

Politt, die deze maand met zijn ploegmakkers aan het trainen is aan het Gardameer, deed zijn verhaal tijdens een virtuele perspresentatie van zijn nieuwe werkgever. De sterke Duitser kijkt uit naar de samenwerking met klassiekerkameraden als Peter Sagan, Daniel Oss en Maciej Bodnar.

“Ik koers nu voor het eerst voor een ploeg met een sterke klassiekerkern. Het gaat er hier professioneel aan toe en dat zal me verder helpen in mijn carrière. We kunnen ook rekenen op Specialized en die produceren de beste fietsen”, aldus Politt, die nog niet al te veel kan vertellen over zijn programma.

Een ding is zeker: de klassiekerspecialist richt zich ook dit jaar weer vol op de kasseiklassiekers. Politt zal deelnemen aan de E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. In die laatste wedstrijd werd hij al een keer tweede achter Philippe Gilbert. Politt staat verder op de longlist voor de Tour de France.