Niki Terpstra over Tour de Wallonie: “Ik start, maar verwacht nog geen resultaten” zondag 16 augustus 2020 om 10:51

Voor Niki Terpstra is de Ronde van Wallonië de eerste wedstrijd in vijf maanden tijd. De afgelopen weken stonden in het teken van revalideren, na een zware crash op training. “Het herstel is goed gegaan. Maar het duurt nog wel even vooraleer ik weer op niveau ben”, zo laat hij voor de start van de openingsrit weten.

Het gebeurde allemaal twee maanden geleden op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Terpstra moest tijdens een trainingsritje plots uitwijken voor overstekende ganzen en botste op hoge snelheid met zijn borstkas tegen een rotsblok. Met een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen belandde hij in het ziekenhuis.

“Het was een heftige blessure”

Gelukkig voor de ervaren Noord-Hollander verliep zijn revalidatie voorspoedig, waardoor hij nu al kan deelnemen aan de Ronde van Wallonië. “Het herstel is goed gedaan, maar we zijn nog altijd maar twee maanden verder. Het was een heftige blessure. Ik ben zeker nog niet 100%, maar het ging wel elke week beter op training.”

Terpstra kan niet wachten om weer te koersen in het tenue van zijn werkgever Total Direct Energie. “Ik wilde gewoon weer koersen en we gaan het nu gewoon doen. Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk in vorm zijn, maar dat ben ik nu nog niet. Ik start hier wel, maar verwacht nog geen resultaten”, zo tempert Terpstra de verwachtingen.

“Ik heb gelukkig nog de tijd voor de klassiekers”

De 36-jarige renner verwacht dus niet al te veel van de Ronde van Wallonië, maar lijkt nog genoeg tijd te hebben om zich optimaal voor te bereiden op zijn twee droomkoersen: de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober). “De klassiekers zijn pas laat in oktober. Ik heb gelukkig nog de tijd. Maar ik wil nu dus vooral competitieritme opdoen.”

Terpstra weet tot slot nog niet of hij volgende week zal deelnemen aan het NK wielrennen op en rond de VAM-berg. “Ik kijk op dit moment nog niet verder dan de Ronde van Wallonië. Ik wil eerst zien hoe het hier gaat. Ik zal daarna pas verder kijken.”