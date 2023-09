zondag 3 september 2023 om 09:10

Nieuwe rol voor Wout van Aert in Tour of Britain: “Hopelijk doe ik het goed”

Wout van Aert mag zich normaal altijd uitleven in de sprints, maar de komende dagen zal hij in de Tour of Britain als sprintaantrekker fungeren van zijn Nederlandse ploeggenoot Olav Kooij. “Dat is nieuw voor mij, anders dan zelf sprinten”, blikt de Belg van Jumbo-Visma met de organisatie van de Britse wielerronde vooruit.

Voor de start van de achtdaagse Tour of Britain (3-10 september) zijn de meeste ogen gericht op Wout van Aert. De 28-jarige alleskunner maakt – na een korte rustperiode en uitstapje naar het gravelracen – zijn rentree als wegwielrenner. Van Aert lijkt de grote favoriet voor de eindoverwinning en is ook de uitgesproken kopman van Jumbo-Visma, al zal Van Aert zich in de vlakke sprintetappes wegcijferen voor topsprinter Olav Kooij.

Van Aert zal zich zonder morren in de sprinttrein zetten. “Er zijn meerdere sprintetappes en dan is het normaal dat ik voor Olav ga rijden. Het is nieuw voor mij en anders dan zelf sprinten. Ik heb wel wat ervaring in massasprints en weet dus hoe hectisch het kan zijn. Hopelijk doe ik het goed en kan ik Olav in een goede positie afzetten.”

Van Aert was twee jaar geleden al eens eindwinnaar van de Tour of Britain en mikt dit jaar op een nieuwe eindoverwinning, maar rekent zich nog niet rijk. Sterker: hij schuift INEOS Grenadiers naar voren als de te kloppen ploeg. “Met Tom Pidcock en Carlos Rodríguez hebben zij twee sterke pionnen voor de beklimmingen”, is de coureur van Jumbo-Visma van mening.