donderdag 30 november 2023 om 10:12

Nieuwe Franse eendagskoers Classic Var finisht op flanken van mythische klim

Volgend jaar staat er een nieuwe Franse wedstrijd op de wielerkalender. De Var Classic, niet te verwarren met de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari. De organisatie heeft voor een bijzondere finish gekozen voor deze 1.1-eendagskoers.

De renners die volgend jaar zullen deelnemen aan de Classic Var, zullen finishen op de flanken van de Mont Faron. Wielerliefhebbers kennen deze beklimming ongetwijfeld nog wel. Deze gevreesde klim was jarenlang dé scherprechter van de verdwenen Ronde van de Middellandse Zee. In een wat meer recenter verleden was de Mont Faron nog de aankomstplek van enkele etappes in de Tour du Haut Var.

De Mont Faron – gelegen in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur – boezemt bij flink wat renners angst in, aangezien deze ruim vijf kilometer lange klim stijgt aan maar liefst 9%. De organisatie van de Ronde van de Middellandse Zee koos er dan ook vaak voor om de slotetappe te laten finishen op deze klim. De Tour Méditerranéen verdween, na een laatste editie in 2016, echter definitief van de kalender.

Ook Parijs-Nice eindigde meerdere keren op de Mont Faron. Zo sloeg Alexander Vinokourov er in 2003 een dubbelslag, terwijl Gilberto Simoni er twee jaar later naar de zege wist te klauteren. De laatste jaren liet de wielersport de Mont Faron dus links liggen, maar daar komt in 2024 dus verandering in.