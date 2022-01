Niamh Fisher-Black verlengt bij SD Worx tot eind 2024

Niamh Fisher-Black blijft langer bij SD Worx. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse, die vorig jaar haar debuut maakte voor de ploeg, heeft haar contract verlengd tot eind 2024. Fisher-Black geldt als een van de grootste talenten uit het vrouwenpeloton.

In 2021 won Fisher-Black het jongerenklassement in de WorldTour. Die eindzege had ze onder andere te danken aan ereplaatsen in de Amstel Gold Race (twaalfde), Luik-Bastenaken-Luik (zeventiende) en de Giro Rosa (negende). Ook droeg ze de leiderstrui in de Vuelta a Burgos. Ze heeft dan ook het gevoel goed op haar plek te zitten bij haar ploeg.

“Ik heb het in mijn eerste jaar bij Team SD Worx goed naar mijn zin gehad en vooral heel veel geleerd van de ervaren rensters in de ploeg”, klinkt het. “Het team is uiterst succesvol en daar trek ik mij goed aan op. Zonder verwachtingen ben ik in 2021 bij de ploeg begonnen. Het was een goed leerjaar. Ik heb vooral in dienst van de ploeg gereden, maar kon daarnaast zelf ook nog enkele mooie resultaten realiseren. Ik ben blij dat ik de komende jaren voor het beste vrouwenteam van de wereld kan blijven fietsen.”

Sportief manager Danny Stam is eveneens content. “Niamh heeft aangetoond een van de grootste talenten in het peloton te zijn. Daarbij ligt ze enorm goed in de ploeg. Zij is gedreven om het uiterste eruit te halen. We zijn tevreden dat we haar contract met nog eens twee jaar hebben kunnen verlengen tot eind 2024 en kijken er naar uit om mooie successen met Niamh te behalen.”