maandag 9 oktober 2023 om 19:39

Net niet voor Cees Bol in Ronde van Turkije: “Ik lanceerde mijn sprint iets te vroeg”

Heel even leek Cees Bol op weg naar de zege in de tweede etappe van de Ronde van Turkije, maar de Nederlander werd in de laatste 50 meter nog geremonteerd door Jasper Philipsen.

Bol, die dus genoegen moest nemen met de tweede plek, keek na afloop met zijn werkgever terug op zijn sprint. “Ik hou van dit soort finales en ik was dus gemotiveerd om vandaag iets te proberen. Ik lanceerde mijn sprint iets te vroeg, maar anders zou ik ingesloten raken. Ik gaf er dus de voorkeur aan om vroeg te beginnen, in de hoop mijn tempo tot het einde vast te houden.”

“Het was een goede zet en ik was ook erg dicht bij de overwinning. Maar ja, in de laatste meters liepen mijn benen gewoon leeg en kon Philipsen me nog remonteren en zo de etappe winnen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld omdat ik er vandaag zo dicht bij was. Ik heb dit jaar al zoveel podiumplaatsen behaald en snak wel naar een overwinning.”

Bol greep in de tweede rit dus net naast de overwinning, maar blijft strijdbaar. “Ik zal het wel weer proberen in een van de volgende etappes.” De renner van Astana Qazaqstan is in het algemeen klassement opgeschoven naar plaats twee, op veertien seconden van leider Philipsen.