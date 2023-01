Net niet voor Aniek van Alphen in Otegem: “Cross was een halve ronde te lang”

Met nog een halve ronde te gaan leek Aniek van Alphen nog op weg naar de overwinning in de Cyclocross van Otegem, maar de Nederlandse van 777 kwam uiteindelijk niet als eerste over de streep. Van pech in de slotfase was echter geen sprake. “De cross was gewoon een halve ronde te lang”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Van Alphen leek een fraai duel met Marion Norbert-Riberolle in haar voordeel te beslissen, maar moest dus toch haar meerdere erkennen in de Belgische. “Marion was vandaag echt de sterkste. Ze maakte met nog twee ronden te gaan een foutje, maar ze wist in de slotronde toch weer aan te sluiten. Ik wist toen dat het een lastig verhaal zou worden. De laatste stroken op het parcours waren namelijk echt geschikt voor Marion.”

“Ik had het zeker nog niet opgegeven, maar de cross duurde gewoon een halve ronde te lang. Ik ben vandaag op waarde geklopt. Het was een leuke strijd. Ik had natuurlijk graag zelf gewonnen, maar een tweede plek is zeker niet slecht. Het parcours was echt loodzwaar, en dan met name het laatste stuk richting de materiaalpost. Het was daar echt stoempen geblazen, en daar is Marion heel erg goed in.”