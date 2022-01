Neoprof Arnaud De Lie slaat toe op Mallorca: “Ongelooflijk om gelijk te winnen”

Arnaud De Lie was vanzelfsprekend heel bij met zijn zege in de Trofeo Playa de Palma. Voor de 19 jaar oude Belgische renner was het pas zijn derde wedstrijd als beroepsrenner, maar door Molano en Weemaes te verslaan in de eindsprint haalde hij al vroeg in het nieuwe wielerseizoen zijn eerste profoverwinning binnen.

Voor De Lie voelde het geweldig om te winnen. “Het is mijn eerste jaar bij de beroepsrenners en in mijn derde wedstrijd kan ik meteen winnen, dus dat voelt ongelooflijk”, vertelde hij in gesprek met CyclingPro.net. “Ik zag dat Pascal Ackermann de sprint ging aantrekken voor Molano, dus volgde ik Ackermann. In de laatste meters perste ik er alles uit en ik won. Het is prachtig.”

“Dit is een grote wedstrijd”, vertelde de jonge Belgische renner, die ook aan de start verscheen in de Trofeo Alcúdia en de Trofeo Serra de Tramuntana. “Voor Lotto Soudal was het een geweldige week, want het is onze tweede overwinning (na de zege van Tim Wellens in de Trofeo Tramuntana, red.) hier. We zijn dus heel blij.”