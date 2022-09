Neilson Powless komt met de schrik vrij na val in GP Montréal

Neilson Powless hoopte zondag een goede prestatie neer te zetten in de GP de Montréal, maar de Amerikaan van EF Education-EasyPost moest onderweg opgeven na een val. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een gebroken sleutelbeen, maar de schade valt mee.

Powless kwam in een afdaling ten val, samen met zijn ploeggenoot Andrea Piccolo. De Amerikaan moest vervolgens worden afgevoerd naar een lokaal ziekenhuis, aangezien er werd gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. In het ziekenhuis kwamen echter geen breuken of andere serieuze blessures aan het licht.

“Neilson Powless onderging een evaluatie in het ziekenhuis in Montréal en kreeg vervolgens toestemming om te vertrekken. We zijn blij dat hij het ziekenhuis zonder noemenswaardige verwondingen heeft kunnen verlaten”, heeft EF Education-EasyPost inmiddels laten weten via social media.

Wel of geen WK?

Het is momenteel wel nog onduidelijk of Powless moet sleutelen aan zijn resterende programma voor de komende weken. De renner maakt deel uit van de Amerikaanse WK-selectie, maar weet nog niet of hij daadwerkelijk zal afreizen naar Australië, zo meldt Velonews. Powless werd vorig jaar nog knap vijfde op het WK in Leuven.