Neem nu een abonnement op RIDE en maak kans op een door Tadej Pogacar gesigneerd exemplaar

De klassiekers zijn nog in volle gang, maar we mogen inmiddels concluderen dat Tadej Pogacar een van de grote winnaars is van dit wielervoorjaar. Speciaal voor liefhebbers van mooie wielerverhalen bieden we deze week de kans om in het bezit te komen van een uniek collectors-item. Nieuwe abonnees maken namelijk kans op een door Tadej Pogacar gesigneerde voorjaarseditie van RIDE.

RIDE is het wielermagazine dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Met RIDE willen we een brug slaan tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. Lezers van RIDE kunnen ieder kwartaal rekenen op de mooiste verhalen uit het hart van het peloton, adembenemende wielerfotografie, de laatste trends op materiaalgebied en reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te fietsen. We verschijnen vier keer per jaar. Momenteel ligt onze voorjaarseditie in de winkel. Volgende maand verschijnt ons Tournummer.

Voorafgaand aan de Amstel Gold Race spraken we exclusief met Tadej Pogacar voor een uitgebreid interview dat te lezen zal zijn in ons Tournummer. Na afloop van het gesprek kreeg hij van ons een exemplaar van RIDE om te signeren. Dit exemplaar kan jij winnen!

Wat moet je doen?

– Neem nu een abonnement op RIDE. Voor 40 euro ontvang je de komende 4 edities en kan je een jaar lang genieten van de mooiste wielerverhalen.

– Onder iedereen die tussen maandag 17 en zondag 24 april een abonnement neemt, verloten we het door Pogacar gesigneerde exemplaar van onze voorjaarseditie. De uitslag wordt na afloop per e-mail bekendgemaakt.

