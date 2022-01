Nederlandse veldrijders gestrand in New York

Tegenslag voor de Nederlandse veldrijders die zaterdag al in actie kwamen en op de terugreis zijn naar Nederland. Diegenen die via New York reizen, zijn daar namelijk gestrand. Gisteren kwamen in Fayetteville de junioren vrouwen, beloften mannen en elite vrouwen in actie.

Na de wedstrijd in Fayetteville, Arkansas was het plan om via New York de Atlantische Oceaan over te vliegen terug naar Nederland. Een sneeuwstorm gooit echter roet in het eten. Het gaat om renners en rensters die zaterdag in actie kwamen, waaronder Pim Ronhaar en Ryan Kamp.

Onder meer Lucinda Brand, die nog een dag langer in Fayetteville bleef, en Marianne Vos, die een andere route koos, ontsnappen de dans. “We zijn intussen het centrum van New York ingetrokken”, bevestigt Ryan Kamp ons. “Maar het oponthoud betreft gelukkig maar één dag. Morgen – maandag- kunnen we het vliegtuig op richting Schiphol.”